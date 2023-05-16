В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка-подросток рассказала об изнасиловании в центре временного содержания.

Пострадавшая сбежала от родителей еще в Москве, приехала в Санкт-Петербург, где вела асоциальный образ жизни. За это ее поместили в ЦВС. Во время профилактической беседы с полицейскими девочка сообщила им о случившемся.

Подозреваемого задержали. Между ним и подростком провели очную ставку. По материалам полицейской проверки заведены уголовные дела. С девочкой работают психологи.