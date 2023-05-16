Как избавиться от назойливых рассылок и рекламных звонков?

Чаще всего компании, отправляющие спам-рассылки, получают личные данные пользователей через информацию, оставленную ими при заполнении анкет для выдачи клубных карт, регистрации в партнерских программах и пр.

Как отписаться от рекламы, рассказали «Газете.ру» эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

По словам кандидата юридических наук и генерального директор АНО «ПравоРоботов» Никиты Куликова, пользователи услуг при подписании договоров и условий соглашений практически всегда дают согласие на рассылку рекламных материалов.

«Если компания указала в своей политике конфиденциальности возможность рассылки рекламных объявлений о конкретных услугах компании или, как часто, бывает «рассылка информации от партнеров Компании», что, по сути, означает информационные рассылки вообще от кого угодно, кто заключит соглашение с Оператором обработки ваших данных, нарушением закона это считаться не будет», – рассказал Никита Куликов

Когда заполнение анкет или оформление договоров происходит очно, следует сообщить менеджеру о том, что вы не хотите получать рекламные рассылки. Если онлайн – нужно поискать в «Политике конфиденциальности» организации или присланном рекламном материале кнопку «отписаться». Если такой опции нет, нужно обратиться в организацию напрямую или по электронной почте.

От спам-звонков и сообщений поможет избавиться обращение к сотовому оператору. Существуют также услуги блокировки спама от самих операторов, но они могут быть платными. По словам гендиректора юридической компании «Гебель и партнеры» Сергея Гебеля, по первому требованию распространитель рекламы обязан перестать совершать звонки и рассылать спам.

«Если это не помогает, можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу и подать жалобу. На основании представленных доказательств ФАС может возбудить дело об административном правонарушении», – сообщил Сергей Гебель