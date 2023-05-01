Как бороться с домашними муравьями? Самые эффективные средства, их рецепты, 5 отпугивающих ароматов

Муравьи – организованные насекомые, живущие колонией. В идеале нужно добраться до гнезда и уничтожить его – залить кипятком, горячей водой с содой, или обработать парогенератором. Однако чаще всего оно недоступно.

В таком случае нужно проследить маршрут муравьев за пищей и разложить по дорожкам специальные средства, сообщает «Доктор Питер».

Ловушки можно сделать самостоятельно. Например, взять сухую борную кислоту, смешать с медом или сахарным сиропом, яичным желтком и яблочным пюре в соотношении 1:3. Второй рецепт: смешать соду с сахарной пудрой в соотношении 1:1. Полученные массы нужно скатать в шарики и подложить насекомым.

Можно приобрести инсектициды в магазинах. Самыми эффективными средствами считаются гранулы и гель, в составе должен быть экстракт абрикоса.

Хорошим средством в борьбе с муравьями считаются эфирные масла. Насекомые боятся пяти запахов: пихты, мяты, можжевельника, эвкалипта и апельсина. Также можно добавить в воду для мытья полов уксус и нашатырный спирт.