В Госдуме обсудят предложение о создании детских комнат при вузах

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала идею уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец создать детские комнаты при учебных заведениях.

Она подчеркнула, что меры социальной поддержки должны касаться не только многодетных, но и первородящих.

«Нужен комплекс мер, стимулирующих женщин рожать раньше, и это предложение может стать одной из них. Поэтому я в целом поддерживаю данную инициативу, будем над ней работать с экспертным сообществом», — добавила Лантратова.

Она отметила, что молодые люди часто сознательно откладывают рождение детей, заботясь о получении образования, построении карьеры и решении жилищного вопроса.