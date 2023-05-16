В Ленобласти планируют ввести социальную карту «Детская»

В Ленобласти рассматривают вопрос введения социальной карты «Детская» по аналогии с Петербургом.

В 78 регионе на такую карту поступают выплаты и пособия, которые положены ребенку от рождения до 7 лет и 3 месяцев. Потратить средства с карты можно только на детские товары в специализированных магазинах: питание, средства гигиены, одежду, коляски, спорттовары, развивающие игрушки.

В Ленобласти детские пособия сейчас начисляют на обычные карты «Мир», которые есть у родителей, что не дает контроля над тратами средств. Карта «Детская» в свою очередь действует лишь в ряде магазинов на товары, которые необходимы ребенку. Кроме того, есть определенные льготы на этот ассортимент.

«Можно ввести карты, как в Санкт-Петербурге. Также сейчас мы готовим «Электронный социальный паспорт», который будет действовать как карта, и родители смогут тратить средства по ним строго на детские товары и детское питание. Потому что сегодня, зачисляя пособия на карту «Мир», мы не контролируем, на что тратят деньги родители», – сказал Александр Дрозденко.