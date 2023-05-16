Солнечный ожог: первая помощь, чем мазать?

Врач-дерматолог Виталий Тарасов в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, что делать при получении солнечного ожога.
При первой помощи следует охладить поврежденный участок с помощью примочек. Они также сузят поверхностные сосуды и уменьшат воспаление. Если возможности сделать примочку нет, добиться охлаждающего эффекта помогут крем, сливки или сметана.
После этого могут возникнуть вторичные пигментации. Чтоб вылечить их, нужно обращаться к врачам.
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01.05.2023
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