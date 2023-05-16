Солнечный ожог: первая помощь, чем мазать?

Врач-дерматолог Виталий Тарасов в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, что делать при получении солнечного ожога.

При первой помощи следует охладить поврежденный участок с помощью примочек. Они также сузят поверхностные сосуды и уменьшат воспаление. Если возможности сделать примочку нет, добиться охлаждающего эффекта помогут крем, сливки или сметана.

После этого могут возникнуть вторичные пигментации. Чтоб вылечить их, нужно обращаться к врачам.