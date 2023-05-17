Убит начальник отдела администрации в Гатчинском районе

Начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дружногорского поселения 16 мая около 18:30 зашел в подъезд собственного дома на улице Введенского в поселке Дружная Горка. Там на него напал мужчина в камуфляжной форме.

На лестничной клетке первого этажа он нанес чиновнику несколько ударов ножом. Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвала супруга пострадавшего. Прибывшие врачи констатировали смерть 38-летнего мужчины. На теле зафиксировали множество ножевых ранений.

Подозреваемый задержан в ночь на 17 мая в поселке Сиверский. Им оказался 60-летний водитель Гатчинского лесничества, проживающий в поселке Дружная Горка. Мотив уточняется.