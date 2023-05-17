Трассу от Любани в сторону Коркино отремонтируют в рамках нацпроекта

В Тосненском районе Ленобласти стартовал ремонт трассы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорога Павлово — Мга — Луга, на которой расположен семи с половиной километровый ремонтируемый отрезок, является одной из наиболее протяжённых в Ленобласти. Новый асфальт будет уложен практически от перекрёстка с Московским шоссе в самой Любани до деревни Коркино через посёлок Красная Дача, деревни Малое и Большое Переходное. Помимо нового покрытия дорожники укрепят обочины и поставят дорожные знаки. Сейчас здесь идёт очистка полосы отвода.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году уже идет ремонт дороги между Киришами и Глажево, продолжается ремонт трассы Бараны — Вознесенье и трассы Рощино — Сосновая Поляна и участок Молодежного шоссе на Выборг, от Пятчино до Пейпии.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.