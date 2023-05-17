«Процесс потепления заканчивается»: главный синоптик Петербурга показал, как прогревался воздух в период жарких дней

Автор: Сергей Агутин
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По словам главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, период тепла в городе заканчивается. Потепление растянулось на 10 дней, температура воздуха достигла пика 15 мая.

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Фото: t.me / Александр Колесов

Как сообщают «Невские Новости», столбик термометра достигал отметки +23,9 °C. Быстрее теплело только в 2014 году. Тогда уже в мае вода в Финском заливе прогрелась настолько, что начался самый ранний купальный сезон.

«Так что процесс потепления, пусть он и медленный, растянутый на 10 дней, заканчивается и хорошо виден на графике», – написал Александр Колесов

Температура воздуха в Санкт-Петербурге на 5-6 градусов превышает норму. К обычным показателям она вернется во второй половине недели. Уже 17 мая начнется похолодание, днем воздух остынет до +15 °C.

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