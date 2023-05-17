Как сообщает сайт ER.ru, единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки. Анализ его внедрения в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы президенту. Об этом сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Каждая мера в перечне проанализирована вместе с координационным центром правительства. Рабочая группа оценила востребованность, охват и возможность внедрения стандарта во всех субъектах.
Ряд мер потребует финансирования, но они показали свою востребованность и уже введены во многих регионах.
В частности, в регионах центрального федерального округа реализуется программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных. Ее участники получают круглосуточную поддержку – в Липецкой области эта практика помогает решить 98% вопросов силами социальных кураторов. И только 2% – выносятся на уровень руководства региона.
В Рязанской области действует программа реабилитации участников СВО вместе с семьями. В Нижегородской области организовано социальное сопровождение и применяется военно-социальный контракт, по которому поддержка продолжится и по окончании СВО.
В Архангельской области на базе губернаторского центра «Вместе мы сильнее» работает штаб поддержки и действует благотворительный фонд, что помогает решать ряд точечных проблем. В Приморье разработаны меры поддержки не только для семей участников СВО, но и для их родителей.
Рабочая группа предлагает масштабировать опыт регионов по внедрению социального паспорта участника спецоперации.
Контроль за внедрением социального паспорта в регионах и реализацию мер поддержки, предложенных в едином стандарте, рабочая группа по вопросам СВО будет осуществлять вместе с координационным центром правительства и координаторами в регионах.
В свою очередь, глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поддержала инициативу рабочей группы по СВО о едином стандарте региональных мер поддержки участников спецоперации. Принимая участие в заседании, она отметила, что он должен быть одинаково справедливым для всех бойцов и их семей.
Анна Цивилева напомнила, что фонд занимается помощью демобилизованным и их семьям. Основная задача – обеспечить их поддержкой в решении широкого круга вопросов.
Анна Цивилева подчеркнула, что региональные меры поддержки сейчас очень разнятся.
Андрей Турчак поблагодарил Анну Цивилеву за поддержку инициативы рабочей группы по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО.
В заключение Андрей Турчак сообщил, что работа над расширением федеральных мер поддержки участников СВО и их семей также будет продолжена.
Рабочая группа по вопросам СВО 16 мая провела заседание по разработке единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Установить такой стандарт Андрей Турчак предложил на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 апреля. По словам главы группы, секретаря Генсовета «Единой России», он должен включать минимально необходимый набор мер поддержки участников спецоперации и их семей, а также предусмотреть поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.
Напомним, парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил Андрей Турчак, создана по распоряжению президента. В её состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.
Комментарий Секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко:
«В основе системы мер по поддержке участников СВО и их семей, – поручения президента России Владимира Владимировича Путина и законодательно утверждённые нормы, инициированные «Единой Россией». К федеральным прибавляются региональные меры. У нас они распространяются на семьи всех участников СВО, независимо от их статуса. Мы не делим наших воинов на добровольцев, мобилизованных и контрактников. Они все для нас – отважные защитники Родины.
В пакете мер, которые действуют в Ленинградской области, внеочередные места в детсадах и колледжах, бесплатное питание для школьников, льготный проезд, скидки на оплату ЖКУ, оздоровительный отдых для пожилых и многое другое.
Поддерживаю предложения партии, которые связаны не только с социальными, но и трудовыми правами участников СВО: ипотечное кредитование, надбавки к денежному довольствию срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования, порядок расторжения срочных трудовых договоров и так далее. Особое внимание сегодня необходимо уделить программе реабилитации военнослужащих».