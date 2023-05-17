Как сообщает сайт ER.ru, единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки. Анализ его внедрения в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы президенту. Об этом сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Каждая мера в перечне проанализирована вместе с координационным центром правительства. Рабочая группа оценила востребованность, охват и возможность внедрения стандарта во всех субъектах.

«Многие из мер поддержки в едином стандарте не потребуют дополнительного финансирования. Например, первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, группы продлённого дня в школах и садах, сохранение за многодетной семьёй льгот и статуса многодетной семьи в случае гибели одного из детей», — пояснил глава группы

Ряд мер потребует финансирования, но они показали свою востребованность и уже введены во многих регионах.

«В наш стандарт вошло льготное питание детей участников специальной военной операции, которые обучаются в 5-11-х классах в школах или СПО. Эта мера реализуется сегодня уже более чем в 50 регионах. Востребованными также являются компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги, освобождение от платы за детский сад, льгота по транспортному налогу, на путёвки в детские оздоровительные лагеря», — отметил глава группы

В частности, в регионах центрального федерального округа реализуется программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных. Ее участники получают круглосуточную поддержку – в Липецкой области эта практика помогает решить 98% вопросов силами социальных кураторов. И только 2% – выносятся на уровень руководства региона.

В Рязанской области действует программа реабилитации участников СВО вместе с семьями. В Нижегородской области организовано социальное сопровождение и применяется военно-социальный контракт, по которому поддержка продолжится и по окончании СВО.

В Архангельской области на базе губернаторского центра «Вместе мы сильнее» работает штаб поддержки и действует благотворительный фонд, что помогает решать ряд точечных проблем. В Приморье разработаны меры поддержки не только для семей участников СВО, но и для их родителей.

Рабочая группа предлагает масштабировать опыт регионов по внедрению социального паспорта участника спецоперации.

«Он включает в себя социальный контракт, информацию о потребности в лечении, наличие финансовых обязательств, информацию о жилищно-бытовых условиях, план индивидуального сопровождения по федеральным мерам поддержки и по мерам поддержки регионального стандарта. Типовая форма такого паспорта разработана нашей рабочей группой. Он позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи, отслеживать обратную связь и оперативно принимать решения по всем возникающим запросам», — сказал Андрей Турчак

Контроль за внедрением социального паспорта в регионах и реализацию мер поддержки, предложенных в едином стандарте, рабочая группа по вопросам СВО будет осуществлять вместе с координационным центром правительства и координаторами в регионах.

В свою очередь, глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поддержала инициативу рабочей группы по СВО о едином стандарте региональных мер поддержки участников спецоперации. Принимая участие в заседании, она отметила, что он должен быть одинаково справедливым для всех бойцов и их семей.

Анна Цивилева напомнила, что фонд занимается помощью демобилизованным и их семьям. Основная задача – обеспечить их поддержкой в решении широкого круга вопросов.

«Это, во-первых, дополнение к мерам господдержки, которые уже существуют. Медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, содействие в переобучении и трудоустройстве, а также помощь в решении бытовых вопросов. Не нужно забывать о привлечении этих ребят к патриотическому воспитанию, вовлечению в активную жизнь», – отметила Анна Цивилева

Анна Цивилева подчеркнула, что региональные меры поддержки сейчас очень разнятся.

«У нас может оказаться такая ситуация, когда ребята сидят в одном окопе, а получают совершенно разные деньги. Так и при демобилизации. Пришли ребята, потерявшие ноги, руки, здоровье, а получать они в каждом субъекте будут совершенно разные уровни поддержки – социальной и финансовой. Необходим единый стандарт, который будет для них понятен и справедлив», – пояснила Анна Цивилева

Андрей Турчак поблагодарил Анну Цивилеву за поддержку инициативы рабочей группы по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО.

«Мы со своей стороны также готовы вас поддерживать в части законодательного сопровождения и обеспечения деятельности фонда. Мы все занимаемся одной важной задачей, направленной на главную цель – нашу Победу в специальной военной операции и поддержку наших ребят и их семей», – сказал Андрей Турчак

В заключение Андрей Турчак сообщил, что работа над расширением федеральных мер поддержки участников СВО и их семей также будет продолжена.

«Сегодня действует более 130 федеральных мер поддержки: жилищные, медицинские, налоговые, транспортные льготы, право на кредитные каникулы, приостановка административного и исполнительного производства, мораторий на пени за ЖКУ, повышенный страховой стаж для начисления пенсии, льготы в сфере образования и занятости. Работа над расширением федеральных мер будет продолжена. В ходе последнего доклада президенту я об этом доложил, часть мер была поддержана. Соответствующие изменения нормативные и законодательные рабочей группой готовятся», – отметил Андрей Турчак

Рабочая группа по вопросам СВО 16 мая провела заседание по разработке единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Установить такой стандарт Андрей Турчак предложил на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 апреля. По словам главы группы, секретаря Генсовета «Единой России», он должен включать минимально необходимый набор мер поддержки участников спецоперации и их семей, а также предусмотреть поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

Напомним, парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил Андрей Турчак, создана по распоряжению президента. В её состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Комментарий Секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко:

«В основе системы мер по поддержке участников СВО и их семей, – поручения президента России Владимира Владимировича Путина и законодательно утверждённые нормы, инициированные «Единой Россией». К федеральным прибавляются региональные меры. У нас они распространяются на семьи всех участников СВО, независимо от их статуса. Мы не делим наших воинов на добровольцев, мобилизованных и контрактников. Они все для нас – отважные защитники Родины.

В пакете мер, которые действуют в Ленинградской области, внеочередные места в детсадах и колледжах, бесплатное питание для школьников, льготный проезд, скидки на оплату ЖКУ, оздоровительный отдых для пожилых и многое другое.

Поддерживаю предложения партии, которые связаны не только с социальными, но и трудовыми правами участников СВО: ипотечное кредитование, надбавки к денежному довольствию срочников, проходящих службу в регионах с максимальным и средним уровнями реагирования, порядок расторжения срочных трудовых договоров и так далее. Особое внимание сегодня необходимо уделить программе реабилитации военнослужащих».