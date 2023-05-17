Петербуржца через суд обязали гулять с его собакой

Петродворцовый суд рассмотрел иск жительницы Санкт-Петербурга к ее соседу, который не выгуливает собаку. Женщина выступила от лица недовольных жильцов дома на Бобыльской дороге.

Соседям не нравится неприятных запах, который распространяется по лестнице и проникает в квартиры. Местный житель завел лабрадора, однако гулять с ним отказывался. В результате собака испражняется в квартире.

По словам соседки, запах вызывает аллергическую реакцию, головные боли и обострение нейродермита. На замечания соседей мужчина не реагирует. Суд обязал петербуржца выгуливать собаку и провести дезинфекцию в квартире.