В Госдуму внесли законопроект о сборе с посетителей ресторанов в поддержку участников СВО

Депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о ресторанном сборе в поддержку участников спецоперации, а также их семей. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Из пояснительной записки следует, что законопроект устанавливает сбор в размере 1% от суммы счета для посетителей ресторанов, ночных клубов и баров. Полученные средства планируется направлять в госфонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Авторы законопроекта утверждают, что сбор не вызовет негативную реакцию со стороны общественности, так как составляет незначительную часть чека, создав при этом «положительный эффект в рамках всей страны» по оказанию помощи участникам СВО.