Видео: в лесу Всеволожского района заметили кабаниху с поросятами

Во Всеволожском районе Ленобласти в видеоловушку попала многодетная семья кабанов.
На кадрах видно, что многодетная мать куда-то спешит, а за ней едва поспевают восемь полосатых малышей.
Видео: Павел Глазков
Как рассказал биолог, буквально две недели назад в эту же видеоловушку ему попалась беременная кабаниха. А сейчас – уже многодетная мать. По его словам, дикие свиньи считаются самыми плодовитыми животными среди копытных. Они способны размножаться уже на первом году жизни, давая за раз потомство в 5-7 поросят, а в некоторых случаях может родиться до 15 детенышей.
Поросята рождаются зрячими, подвижными и имеют характерную полосатую маскировочную окраску, которая к 4-5 месяцам постепенно исчезает.
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