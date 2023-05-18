Видео: в лесу Всеволожского района заметили кабаниху с поросятами

Во Всеволожском районе Ленобласти в видеоловушку попала многодетная семья кабанов.

На кадрах видно, что многодетная мать куда-то спешит, а за ней едва поспевают восемь полосатых малышей.

Видео: Павел Глазков

Как рассказал биолог, буквально две недели назад в эту же видеоловушку ему попалась беременная кабаниха. А сейчас – уже многодетная мать. По его словам, дикие свиньи считаются самыми плодовитыми животными среди копытных. Они способны размножаться уже на первом году жизни, давая за раз потомство в 5-7 поросят, а в некоторых случаях может родиться до 15 детенышей.

Поросята рождаются зрячими, подвижными и имеют характерную полосатую маскировочную окраску, которая к 4-5 месяцам постепенно исчезает.