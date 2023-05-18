Видео: в Мурино над головами жителей пролетел вертолет

Жители города Мурино во Всеволожском районе Ленобласти стали свидетелями взлета вертолета.
На кадрах видно, как вертолет с характерным стрекотом поднимается с площадки, после чего летит практически над головами операторов.
Видео: пресс-служба
По предварительным данным, взлет на собственном вертолете совершило частное лицо с посадочной площадки «Девяткино» в 19:50 17 мая. Полет и маршрут были заранее согласованы с компетентными органами.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура организовала проверку. исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры, сообщает пресс-служба
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