Видео: в Мурино над головами жителей пролетел вертолет

Жители города Мурино во Всеволожском районе Ленобласти стали свидетелями взлета вертолета.

На кадрах видно, как вертолет с характерным стрекотом поднимается с площадки, после чего летит практически над головами операторов.

Видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

По предварительным данным, взлет на собственном вертолете совершило частное лицо с посадочной площадки «Девяткино» в 19:50 17 мая. Полет и маршрут были заранее согласованы с компетентными органами.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура организовала проверку. исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.