В Выборге семейная пара несколько дней обворовывала магазин, складывая продукты в коляску

Сотрудники Росгвардии задержала в Выборге Ленобласти семейную пару, которая два дня подряд совершала кражи из одного и того же магазина.

Работники магазина обратили внимание на странную семью только на второй день, они нажали на тревожную кнопку. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что днем ранее они вынесли несколько флаконов шампуня на 3000 рублей, а в день задержания они пытались украсть сыр на 1500 рублей. Товары они складывали в коляску с малышом.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Каждый из супругов был ранее судим: мужчина — за кражу и незаконное хранение наркотических средств, а женщина, уроженка Республики Молдова, привлекалась за кражи, грабеж, мошенничество и незаконное пересечение границы РФ.