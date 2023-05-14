В Выборге семейная пара несколько дней обворовывала магазин, складывая продукты в коляску

Сотрудники Росгвардии задержала в Выборге Ленобласти семейную пару, которая два дня подряд совершала кражи из одного и того же магазина.
Работники магазина обратили внимание на странную семью только на второй день, они нажали на тревожную кнопку. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что днем ранее они вынесли несколько флаконов шампуня на 3000 рублей, а в день задержания они пытались украсть сыр на 1500 рублей. Товары они складывали в коляску с малышом.
Каждый из супругов был ранее судим: мужчина — за кражу и незаконное хранение наркотических средств, а женщина, уроженка Республики Молдова, привлекалась за кражи, грабеж, мошенничество и незаконное пересечение границы РФ.
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