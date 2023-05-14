В Выборге семейная пара несколько дней обворовывала магазин, складывая продукты в коляску

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Сотрудники Росгвардии задержала в Выборге Ленобласти семейную пару, которая два дня подряд совершала кражи из одного и того же магазина.

Работники магазина обратили внимание на странную семью только на второй день, они нажали на тревожную кнопку. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что днем ранее они вынесли несколько флаконов шампуня на 3000 рублей, а в день задержания они пытались украсть сыр на 1500 рублей. Товары они складывали в коляску с малышом.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Каждый из супругов был ранее судим: мужчина — за кражу и незаконное хранение наркотических средств, а женщина, уроженка Республики Молдова, привлекалась за кражи, грабеж, мошенничество и незаконное пересечение границы РФ.

Вам будет интересно
В Выборге семейная пара несколько дней обворовывала магазин, складывая продукты в коляску росгвардия, Ленобласть, кража, Вборг
Бастрыкин: отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что отмечаются факты «групповых нападений мигрантов с целью унижения русских». Он обратил внимание на...
14.05.2023 75
Автор