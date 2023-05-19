На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 19 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 97, 108 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 43, 85 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт остановочного павильона.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 487 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин.
А-181 «Скандинавия»:
- км 80-47 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- км 59-57 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 54 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, установка дорожного знака;
- км 138-140 ограничение скорости движения в сторону ЛО (реверсивное движение) с 09:00 до 18:00, заливка трещин а/б покрытия;
- км 181-182, км 185-186 ограничение скорости движения в сторону ЛО (реверсивное движение) с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
Вам будет интересно
На федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти стартуют работы по восстановлению деформационных швов и пришовных зон. В связи с...
16.05.2023 95
А-181 «Магистральная»:
- км 0-8, км 95-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- -км 110-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покос травы на обочинах;
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин автогрейдером;
- км 30-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала»:
- км 37-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка и мойка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и замена дорожных знаков;
- км 0-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов с элементов а/д;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов с элементов а/д;
- км 74-75 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена бортового камня;
- км 34-55, 56-74 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, отключение электропитания для проведения покрасочных работ.
Р-23 «Псков»:
- км 68-71 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 15:00, заделка швов и трещин.