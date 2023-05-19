На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 19 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 97, 108 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
  • км 43, 85 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт остановочного павильона.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 487 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 80-47 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
  • км 59-57 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
  • км 54 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, установка дорожного знака;
  • км 138-140 ограничение скорости движения в сторону ЛО (реверсивное движение) с 09:00 до 18:00, заливка трещин а/б покрытия;
  • км 181-182, км 185-186 ограничение скорости движения в сторону ЛО (реверсивное движение) с 08:00 до 17:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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А-181 «Магистральная»:

  • км 0-8, км 95-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • -км 110-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покос травы на обочинах;
  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин автогрейдером;
  • км 30-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала»:

  • км 37-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка и мойка а/б покрытия от пыли и грязи;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и замена дорожных знаков;
  • км 0-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена светоотражающих элементов;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов с элементов а/д;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов с элементов а/д;
  • км 74-75 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена бортового камня;
  • км 34-55, 56-74 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, отключение электропитания для проведения покрасочных работ.

Р-23 «Псков»:

  • км 68-71 ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 15:00, заделка швов и трещин.
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