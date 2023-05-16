На путепроводе на трассе Р-23 под Лугой вводят реверсивное движение

Автор: Гузель Галимова
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На федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти стартуют работы по восстановлению деформационных швов и пришовных зон.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В связи с этим на путепроводе на 149 километре трассы с 16 мая по 9 июня будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, с ограничением пропускной способности в два этапа, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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16.05.2023 48
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