Локомотив с вагоном сошли с рельсов в Волосово — фото

На железнодорожной станции Волосово в Ленобласти 18 мая с рельсов сошел локомотив ТЭМ2-5906 и первая колесная пара пустого вагона.
По предварительным данным, сход произошел при выполнении маневровых работ на первом железнодорожном пути. Задержек движения поездов и пострадавших нет, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства, изучаются исправность и работоспособность железнодорожного подвижного состава, действия машиниста локомотива.
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16.05.2023 135