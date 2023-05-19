Локомотив с вагоном сошли с рельсов в Волосово — фото

Автор: Гузель Галимова
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На железнодорожной станции Волосово в Ленобласти 18 мая с рельсов сошел локомотив ТЭМ2-5906 и первая колесная пара пустого вагона.

По предварительным данным, сход произошел при выполнении маневровых работ на первом железнодорожном пути. Задержек движения поездов и пострадавших нет, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Локомотив с вагоном сошли с рельсов в Волосово - фото транспортная прокуратура, сошел с рельсов, локомотив сошел с рельсов, Ленобласть, Волосово
Локомотив с вагоном сошли с рельсов в Волосово - фото транспортная прокуратура, сошел с рельсов, локомотив сошел с рельсов, Ленобласть, Волосово
Локомотив с вагоном сошли с рельсов в Волосово - фото транспортная прокуратура, сошел с рельсов, локомотив сошел с рельсов, Ленобласть, Волосово
Локомотив с вагоном сошли с рельсов в Волосово - фото транспортная прокуратура, сошел с рельсов, локомотив сошел с рельсов, Ленобласть, Волосово
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства, изучаются исправность и работоспособность железнодорожного подвижного состава, действия машиниста локомотива.

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Локомотив с вагоном сошли с рельсов в Волосово - фото транспортная прокуратура, сошел с рельсов, локомотив сошел с рельсов, Ленобласть, Волосово
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