В Петербурге курсант за 15 тысяч рублей пытался поджечь оборудование на ж/д путях

В Петербурге 18-летний юноша дважды пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне Финляндский — Ланская.

По данным тг-канал SHOT, ночью студент пришел к перегону станций, прихватив с собой лом, газеты и два литра легковоспламеняющейся жидкости. Молодой человек хотел вскрыть и поджечь релейные шкафы, однако не смог. Спустя день он снова вернулся к месту, но его задержали.

По предварительным данным, первокурсник военного вуза хотел подзаработать и якобы через мессенджер получил задание, за выполнение которого ему обещали 15 тысяч рублей.

Юношу арестовали, под стражей он пробудет до 13 июля. Курсанта обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта (взрыва, поджога).