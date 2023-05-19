Военнослужащий из Выборга погиб в зоне СВО

В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Выборгского района Ленобласти Михаил Смирнов. Ему было 42 года.

«Мы разделяем огромную боль утраты с родными и близкими Михаила Валерьевича Смирнова, его друзьями и сослуживцами. Жители Выборгского района всегда будут помнить своего защитника, настоящего патриота России», – поделился глава администрации района Валерий Савинов.

Михаил Смирнов родился в казахском городе Актюбинск, в 2000 году переехал в Выборг и работал в частных охранных предприятиях. Сообщается, что участие в СВО он принимал как доброволец.