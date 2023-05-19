Восьмой сезон «Поющих мостов» начнется в рамках XVIII Санкт‑Петербургского международного книжного салона.

В ночь на 20 мая Дворцовый мост разведут под классическую музыку. Над Невой прозвучат произведения Сергея Рахманинова. Шоу будет сопровождать лазерное шоу. Жители и гости Северной столицы увидят образы, связанные с 320-летием города, Годом педагога и наставника, а также статусом Петербурга как культурной столицы СНГ.