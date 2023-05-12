«Ночь музеев» пройдет в Ленобласти 20 мая

Уже в следующую субботу, 20 мая, в Ленобласти пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев».

Как рассказали в региональном музейном агентстве, в этом году программы пройдут под единой темой «Опыт». Гостей ждут театрализованные представления, мастер-классы, дегустация иван-чая, концерты и лекции.

«Ночь музеев» пройдет в большинстве крепостей региона, «Доме станционного смотрителя», усадьбе «Приютино», городских музея и на других культурный площадках Ленобласти. С более подробной программой можно ознакомиться по ссылке.