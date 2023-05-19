Два сейфа с деньгами украли из офисного здания в Ломоносовском районе

Двое неизвестных 18 мая около 01:50 проникли в офисное здание в промзоне Горелово Ломоносовского района. Злоумышленники взломали двери в кабинеты генерального директора и директора отдела продаж и забрали оттуда два сейфа.

Кражу заметил администратор компании, который около 04:00 вызвал полицию. В 150 метрах от здания оперативники обнаружили вскрытый сейф из кабинета коммерческого директора. В нем находились 4,5 миллиона рублей и ключи от автомобиля Nissan Pathfinder.

С места происшествия изъяты два слепка отжима входных дверей и отпечатки пальцев.