На трассе М-10 под Тосно на два месяца ограничат движение

В связи с запланированными ремонтными работами на участке трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти планируется попеременное перекрытие полос движения в оба направления.

Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», движение будет ограничено на участке автодороги М-10 от поселка Рябово до села Ушаки (626–637 км) с 24 мая по 15 июля. Там заменят слои износа трассы.

Полосы движения планируют перекрывать попеременно. Сначала работы будут вестись в сторону Москвы, затем – Петербурга. Скорость придется снижать до 40 км/ч.