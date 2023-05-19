На трассе М-10 под Тосно на два месяца ограничат движение

Автор: Гузель Галимова
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В связи с запланированными ремонтными работами на участке трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти планируется попеременное перекрытие полос движения в оба направления.

Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», движение будет ограничено на участке автодороги М-10 от поселка Рябово до села Ушаки (626–637 км) с 24 мая по 15 июля. Там заменят слои износа трассы.

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Фото: Упрдор «Северо-Запад»

Полосы движения планируют перекрывать попеременно. Сначала работы будут вестись в сторону Москвы, затем – Петербурга. Скорость придется снижать до 40 км/ч.

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19.05.2023 48
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