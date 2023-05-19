Прямые авиарейсы из Петербурга в Карелию запустят летом 2023 года

Туристов в Карелию начнут доставлять самолетами вместимостью до 12 человек. Приземляться будут в воздушной гавани в поселке Хелюля.

«С учетом занятости людей, их финансовых возможностей, а также тех пробок, которые будут у нас в разгар туристического сезона на дороге из Сортавала в Санкт-Петербург, прибытие в Сортавалу за 45 минут, безусловно, окажется очень привлекательным», – рассказал глава администрации Сортавальского поселения Сергей Крупин

По словам Сергея Крупина, здание аэропорта осталось заброшенным длительное время. В 2020 году у него появился новый арендатор, который провел ремонт.

Как сообщают «Невские Новости», Сортавальский район является одной из основных точек притяжения туристов. В 2022 году его посетили не менее 850 тысяч человек, что составляет примерно 80 % от общего количества туристов в республике.