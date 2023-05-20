Женщина на лодке задела сеть рыбака на озере возле Кингисеппа и услышала выстрелы

В полицию Кингисеппского района 19 мая около 19:00 обратилась 50-летняя сотрудница прачечной. В нее стреляли минимум дважды во время заплыва по Бабинскому озеру.

По предварительным данным, женщина на лодке задела рыболовную сеть и после этого услышала два выстрела. Заведено уголовное дело о хулиганстве. Обстоятельства происшествия устанавливаются.