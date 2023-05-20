Женщина на лодке задела сеть рыбака на озере возле Кингисеппа и услышала выстрелы

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Кингисеппского района 19 мая около 19:00 обратилась 50-летняя сотрудница прачечной. В нее стреляли минимум дважды во время заплыва по Бабинскому озеру.

По предварительным данным, женщина на лодке задела рыболовную сеть и после этого услышала два выстрела. Заведено уголовное дело о хулиганстве. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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01.04.2023 1368
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