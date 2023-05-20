Каких продуктов лучше остерегаться при аллергии на пыльцу?

Аллергенами, которые вызывают патологическую реакцию у чувствительных к пыльце людей, являются растительные белки, рассказал радио Sputnik аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В зерновых продуктах, фруктах и ягодах могут содержаться похожие по строению вещества. В результате поллиноз может стать причиной пищевой аллергии.

«В состав разных растений могут входить похожие по структуре белки. При поллинозе триггером служит пыльца, а дальше это переходит уже в пищевую аллергию, которая может проявляться вне зависимости от того, есть основной аллерген или нет. Самая частая перекрестная аллергия – это пыльца березы и яблоки или персики. При аллергии на пыльцу злаковых трав, тимофеевки или костера, часто бывает перекрестная реакция на злаковые продукты, например, ячменное пиво. С реакцией на полынь часто сочетается перекрестная аллергия на семена подсолнечника и подсолнечное масло», – привел примеры Владимир Болибок

Перекрестная аллергия может выражаться по-разному, все индивидуально.

«Пищевая перекрестная аллергия может быть выражена сильнее, чем основная – на пыльцу. А есть люди, которые вообще не реагируют на яблоки, хотя чувствительны к цветению березы. Есть те, кто страдает от аллергии на пыльцу березы и при этом реагирует практически на все фрукты и ягоды. Кто-то при перекрестной аллергии может употреблять термически обработанные продукты: например, свежее яблоко человек съесть не может, но может съесть повидло. Это все индивидуально», – подчеркнул Владимир Болибок

Бобовые продукты могут усиливать любую аллергическую реакцию, в том числе на пыльцу, добавил врач.

«Бобовые продукты – фасоль, горох, соя – содержат достаточно много гистамина. Это вещество, которое усиливает воспалительную реакцию. Если аллергик употребляет продукты с высоким содержанием гистамина, у него может снизиться порог чувствительности, и он будет реагировать на совершенно незначительные доли аллергенов, которые иначе не вызывали бы у него никакой реакции», – уточнил Владимир Болибок

Если вылечить пациента от основной аллергии, перекрестная тоже исчезнет. Поэтому лучше обратиться к врачу и сдать анализ, позволяющий на молекулярном уровне разобраться, какой аллерген является ведущим, а какие – перекрестными.