Стали известны подробности похищения полугодовалого ребенка в Ленобласти

Как сообщал ivbg.ru, в полицию Лужского района обратилась 37-летняя жительница поселка Оредеж. Она заявила, что из ее квартиры знакомые похитили полугодовалого ребенка, который находился под присмотром бабушки.
Полицейские ночью на въезде в деревню Заклинье остановили автомобиль такси, в котором находились 43-летний мужчина и 34-летняя женщина вместе с девочкой.
Задержанными оказалась семейная пара – знакомые матери ребенка. По предварительным данным, похищение произошел в результате конфликта на почве совместного распития спиртных напитков.
Заведено уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц.
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14.01.2023 5018