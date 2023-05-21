Стали известны подробности похищения полугодовалого ребенка в Ленобласти

Как сообщал ivbg.ru, в полицию Лужского района обратилась 37-летняя жительница поселка Оредеж. Она заявила, что из ее квартиры знакомые похитили полугодовалого ребенка, который находился под присмотром бабушки.

Полицейские ночью на въезде в деревню Заклинье остановили автомобиль такси, в котором находились 43-летний мужчина и 34-летняя женщина вместе с девочкой.

Задержанными оказалась семейная пара – знакомые матери ребенка. По предварительным данным, похищение произошел в результате конфликта на почве совместного распития спиртных напитков.

Заведено уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц.