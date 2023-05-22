В Совфеде предложили снизить стоимость ОСАГО для российских машин

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением снизить стоимость полисов ОСАГО для автомобилей российского производства.
Соответствующие предложения он направил вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко, пишет ТАСС.
«В целях создания стимулов к страхованию транспортных средств с одновременным созданием стимулов к приобретению автомобилей российского производства прошу рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее 600 баллов», — говорится в документе.
Кутепов напомнил, что в прошлом году МВД зафиксировало 1,8 миллиона нарушений, связанных с неисполнением владельцем авто обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Вместе с тем в России был отмечен «существенный рост тарифов» ОСАГО.
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08.04.2023 1271