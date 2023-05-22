В Ленобласти объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

В Ленобласти объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за надвигающейся на регион грозы.

Предупреждение будет действовать 22 мая с 13:00 до 22:00. Всему виной гроза, которая будет бушевать в районах Ленобласти во вторник.

Жителей просят быть осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться в службу спасения по телефону 01 (112 или 101 на смартфоне).