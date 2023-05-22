Александр Дрозденко: ситуация в экономике Ленобласти выравнивается

В целом ситуация в экономике выравнивается, рассказал в своем тг-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В Ленобласти фиксируется небольшая дефляция в апреле по сравнению к марту по продовольственным товарам. При этом прогнозируется полное восстановление индекса промышленного производства.

Уровень безработицы в регионе в целом снижается, сейчас он составляет 0,3%. За последний месяц службой занятости официально трудоустроено почти 1000 человек.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo