Александр Дрозденко: ситуация в экономике Ленобласти выравнивается

В целом ситуация в экономике выравнивается, рассказал в своем тг-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
В Ленобласти фиксируется небольшая дефляция в апреле по сравнению к марту по продовольственным товарам. При этом прогнозируется полное восстановление индекса промышленного производства.
Уровень безработицы в регионе в целом снижается, сейчас он составляет 0,3%. За последний месяц службой занятости официально трудоустроено почти 1000 человек.
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
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