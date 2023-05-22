В Приозерском районе змея украла у рыбаков улов — видео

В Ленобласти уж лишил петербургских рыбаков улова.
Видео произошедшего появилось в сообществе «Грибы и Грибники СПб» в ВК. На котором видно, как змея хватает под водой единственную пойманную за два дня плотву и тащит прочь.
«Насколько гениальным нужно быть зверем, чтобы вот так внаглую залезть в садок и своровать единственную пойманную за все выходные рыбку? В общем остались мы без ухи», — написал автор записи.
Видео: Антон Трофимов/Грибы и Грибники СПб/ВКонтакте
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