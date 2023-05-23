ФК «Ленинградец» получил лицензию для выступлений в Первой Лиге

Комиссия по лицензированию Российского футбольного союза выдала футбольному клубу «Ленинградец» лицензию, которая позволит команде из Ленинградской области выступить в Первой лиге ФНЛ в сезоне 2023-2024 годов.

«Ленинградец» занимает первое место в группе 2А Второй лиги. Победители групп Второй лиги по окончании сезона выйдут в Первую лигу.

ФК «Ленинградец» был основан 1 июня 2018 года. Сначала спортсмены играли в ФНЛ-2 – третьем дивизионе футбола России. По итогам сезона 2022 года, команда получила лицензию на переход в ФНЛ-1, где успешно выступила в сезоне 2022-2023.