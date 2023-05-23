Бойцы ЧВК «Вагнер» из Ленобласти получат выплаты и льготы участников СВО

В Ленинградской области бойцы ЧВК «Вагнер» и члены их семей будут получать выплаты и льготы участников специальной военной операции. Соответствующее поручение дал Александр Дрозденко.

О том, что в России могут законодательно закрепить статус бойцов ЧВК, стало известно в феврале 2023 года. Владимир Путин отметил, что по гарантиям и социальным мерам все защитники России должны быть в одинаковом положении.