Бойцы ЧВК «Вагнер» из Ленобласти получат выплаты и льготы участников СВО

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В Ленинградской области бойцы ЧВК «Вагнер» и члены их семей будут получать выплаты и льготы участников специальной военной операции. Соответствующее поручение дал Александр Дрозденко.  

О том, что в России могут законодательно закрепить статус бойцов ЧВК, стало известно в феврале 2023 года. Владимир Путин отметил, что по гарантиям и социальным мерам все защитники России должны быть в одинаковом положении.

Вам будет интересно
Бойцы ЧВК «Вагнер» из Ленобласти получат выплаты и льготы участников СВО ЧВК «Вагнер», СВО, Ленинградская область, Александр Дрозденко
Стало известно, на каких мерах основан общий стандарт соцпомощи бойцам СВО
Как сообщает сайт ER.ru, единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах...
17.05.2023 167
Автор