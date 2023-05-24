Определились обладатели Гран-при Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2022»

По результатам всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2022», проходившего в марте-апреле 2023 года, ФосАгро в третий раз в истории завоевала Гран-при.

Об этом стало известно на днях по итогам ежегодного конкурса. Его цель – содействие устойчивому развитию бизнеса, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам России, а также определение динамично развивающихся компаний на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности. Жюри оценивало деятельность российского бизнеса в 2022 году. Победители в конкурсе определяются в 16 номинациях: «За динамичное развитие бизнеса», «За проект по импортозамещению», «За вклад в устойчивое развитие территорий», «За экологически ответственный бизнес», «За развитие кадрового потенциала» и др. В конкурсе приняли участие крупнейшие компании страны. Гран-при присуждается в случае победы компании сразу в нескольких номинациях конкурса. За 26-летнюю историю конкурса Гран-при вручалось пять раз и трижды его обладателем становилась ФосАгро

Как сообщили в пресс-службе компании, прошлый год стал рекордным по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов – выпущено 11,1 млн тонн (почти 5% роста к 2021 году). Это не осталось не замеченным. В развитие компании в течение 2022 года был вложен рекордный объём инвестиций – 63 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2021 году.

«Сегодня мы получили прекрасный подарок к профессиональному празднику многотысячного коллектива ФосАгро – Дню химика. Каждый сотрудник внёс свой значимый вклад в эту победу, с исключительным профессионализмом выполняя свою работу, обеспечивая продовольственную безопасность страны и всего мира», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, поблагодарив жюри конкурса за признание достижений компании.

Как отметило жюри конкурса, при оценке деятельности предприятия были учтены факторы устойчивого роста его производственных показателей, рост производительности труда, программы подготовки и развития кадров, уровень финансирования и масштабы проектов в области природоохранной деятельности, а также высокий уровень социальной защиты работников, гарантированный коллективными договорами, и другие показатели.