Согласно рейтингу, представленному Росреестром, региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности заняла первое место по полноте и составу данных.

«Сегодня система содержит более 111 тысяч действующих и архивных документов, позволяющих с помощью аналитической поддержки ежедневно принимать важные градостроительные решения в регионе», — пояснил председатель комитета цифрового развития Андрей Сытник.

Районные администрации подключены к системе и ежедневно вносят в нее сведения и документы о текущей застройке территорий. В планах Ленобласти провести модернизацию и наполнение портала информацией, доступной всем желающим.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала одним из лидеров цифровизации здравоохранения в 2022 году. Регион ежедневно передает на федеральный уровень 52 вида документов. 100% медучреждений региона используют медицинские информационные системы и взаимодействуют с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. В 2022 году более 6,3 млн записей к врачу – это 62% выполнялись через портал Госуслуги и сайт zdrav.lenreg.ru.