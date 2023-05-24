В преддверии Дня пограничника ленинградцы отдали дань памяти Андрею Коробицыну

Торжественный митинг на месте гибели пограничника прошел сегодня по Всеволожском районе.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику герою-дозорному.

«Сегодня, на месте гибели героя, мы отдаем дань памяти молодому красноармейцу, который стал символом стойкости и бесстрашия. В преддверии Дня пограничника я благодарю Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ветеранов погранвойск, депутатов, администрацию района и жителей за большой вклад в увековечивание и сохранение памяти о славных героических деяниях воинов-пограничников», ― отметил председатель Комитета правопорядка и безопасности Вячеслав Рябцев.

Андрей Иванович Коробицин родился в семье крестьянина-бедняка. В пограничных войсках с 1926 года. Член ВЛКСМ с 1927 года. В феврале 1927 года Коробицин был направлен на службу на 4-ю заставу 1-й комендатуры Сестрорецкого отряда.

21 октября он, находясь в одиночном пограничном наряде, наткнулся на четырёх вооружённых нарушителей границы и вступил с ними в бой. Будучи тяжело раненным, продолжал сражаться и вынудил нарушителей уйти с советской территории. Умер от ран.