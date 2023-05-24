С нового учебного года студентам из Ленобласти повысят стипендии

Стипендии вузах и колледжах с сентября 2023 года индексируют на 23%

Студенты вузов будут получать по 2 160 рублей в месяц, аспиранты – по 4 250 рублей, а по 785 рублей – студенты, которые учатся в колледжах и техникумах. В Ленобласти предусмотрены стипендии для студентов, которые показывают высокие результаты в учебе.

Также именные стипендии ленинградским отличникам и хорошистам: детям-сиротам и студентам с инвалидностью выплачиваются в регионе с 2017 года. В 2023 году 60 одаренных детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, которые учатся в государственных вузах, будут получать по 8 тысяч рублей ежемесячно. По 3 тысячи рублей получат 122 сироты, которые учатся в колледжах и техникумах. Студенты-инвалиды, обучающиеся в колледжах и техникумах, ежемесячно получают по 5 тысяч рублей – именные стипендии начислены в этом году 56 ребятам.