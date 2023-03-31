Целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти

Студенты ординатуры получают от региона стипендию 10 тысяч рублей, а специалитета – 5 тысяч рублей.

«Ежегодное количество студентов-целевиков – это планомерная, системная работа отрасли здравоохранения региона по устранению кадрового дефицита», — рассказал заместитель председателя правительства по соцвопросам Николай Емельянов.

По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, в 2022 году целевой набор составлял 270 студентов, а в 2021 – 252 человека. Также медицинские организации, исходя из своих потребностей, заключают договоры с уже учащимися студентами медицинских вузов. Условия те же, что и при целевом наборе: выплата стипендий от области и необходимость работы в наших медицинских учреждениях после выпуска в течение трех лет.

Целевое направление — это своеобразная официальная просьба государства (на уровне местной администрации) или заинтересованного работодателя, адресованная ВУЗу. Университет просят выделить места на обучение конкретных студентов определённой специальности. Целевое направление даётся персонально, только в один ВУЗ и на одну специальность.