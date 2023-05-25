ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на Ленинградской АЭС

ФСБ задержала двух украинских диверсантов, планирующих устроить теракт на Ленинградской и Калининской АЭС в канун 9 Мая. Преступники хотели подорвать более 30 опор ЛЭП.

Цель украинских спецслужб – остановка ядерных реакторов и нарушение штатного режима работы АЭС. По их замыслу, это нанесло бы «серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации». Задержаны два пособника-россиянина, которые помогали диверсантам с транспортом и связью.

В розыске находится еще один гражданин Украины и России, находящийся в Бельгии. В ФСБ полагают, что троицу завербовала СВР Украины в сентябре 2022 года. Подготовку они прошли в Киевской и Николаевской областях. При обысках у них нашли 36,5 кг взрывчатки.

Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС.