В Японии создали самое дорогое в мире мороженое. Одна порция стоит $6400

Автор: Сергей Агутин
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Японская компания Cellato выпустила самое дорогое в мире мороженое. Десерт называется Byakuya и стоит 880 тысяч иен (примерно 511 тысяч рублей).

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Фото: Книга рекордов Гиннесса

Рецепт мороженого разрабатывали полтора года.

В составе два вида премиального сыра, паста саке касу, белый трюфель стоимостью $14,5 тысячи за килограмм и съедобное сусальное золото. Byakuya подают слегка подтаявшим и рекомендуют сочетать с саке или белым французским вином.

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08.04.2023 1629
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