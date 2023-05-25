В Японии создали самое дорогое в мире мороженое. Одна порция стоит $6400

Японская компания Cellato выпустила самое дорогое в мире мороженое. Десерт называется Byakuya и стоит 880 тысяч иен (примерно 511 тысяч рублей).
Рецепт мороженого разрабатывали полтора года.
В составе два вида премиального сыра, паста саке касу, белый трюфель стоимостью $14,5 тысячи за килограмм и съедобное сусальное золото. Byakuya подают слегка подтаявшим и рекомендуют сочетать с саке или белым французским вином.
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08.04.2023 1629