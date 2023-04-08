В Финляндии собирают подписи за закрытие консульства России

Финны собирают подписи за упразднение консульства России на Аландских островах, петиция появилась на портале гражданских инициатив – Kansalaisaloite.
«Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, упомянутое консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии», – сказано в инициативе
По состоянию на 8 апреля 16:40 ее поддержали более 9000 человек. Парламент Финляндии будет обязан принять инициативу к рассмотрению при достижении отметки в 50 000. МИД Финляндии временно прекратил работу консульства в Петрозаводске и в Мурманске.
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