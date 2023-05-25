Шведское генконсульство прекратит работу в Петербурге с 1 сентября. Россия высылает дипломатов

Автор: Сергей Агутин
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Генконсульство Швеции, расположенное в Санкт-Петербурге, прекратит свою работу с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщают «Невские Новости».

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Фото: nevnov.ru

Власти страны приняли соответствующее решение в качестве ответных мер на проводимый Швецией конфронтационный курс в отношении России.

Пятерых иностранных дипломатов объявили в стране персонами нон грата. Им предписано покинуть Россию в ближайшее время.

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08.04.2023 1627
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