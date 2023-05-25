Шведское генконсульство прекратит работу в Петербурге с 1 сентября. Россия высылает дипломатов

Генконсульство Швеции, расположенное в Санкт-Петербурге, прекратит свою работу с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщают «Невские Новости».

Власти страны приняли соответствующее решение в качестве ответных мер на проводимый Швецией конфронтационный курс в отношении России.

Пятерых иностранных дипломатов объявили в стране персонами нон грата. Им предписано покинуть Россию в ближайшее время.