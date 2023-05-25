В Мурино построят новую школу на 1175 за 1,7 млрд рублей

Это будет первая в Ленобласти школа, построенная по концессионному соглашению

«Работу по федеральной программе «Развитие образования» взял на себя наш надежный партнер — ГК «Мавис». Компания уже вышла на площадку и поставила себе цель завершить работы до конца 2025 года», — отметил зампредседателя Правительства Евгений Барановский.

Работу новой муринской школы, ориентированной на углубленное изучение химии, физики, биологии, иностранного языка, труда и кулинарии, а также IT, обеспечит преподавательский состав из 94 специалистов. Работу столовой на 625 мест обеспечит пищеблок, способный производить почти 1400 блюд в час.

На строительство школы из федерального бюджета выделено более 1 миллиарда рублей, общая стоимость оценивается в 1,7 млрд рублей. Ранее ГК «Мавис» ввела в эксплуатацию детский садик на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино.

Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также с 1 апреля в МФЦ или непосредственно в школе. Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.