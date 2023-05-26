Водителей предупредили о начале сезонной миграции лосей в Ленобласти и Петербурге

В Ленобласти и Петербурге началась сезонная миграция лосей, в связи с этим водителей просят быть особенно внимательными.
Как рассказали в Северо-Западном Управление Росприроднадзора, сейчас у лосихи появляется новое потомство, и они отгоняют от себя лосят, которые родились год назад. Молодые лоси начинают жить самостоятельно, и их перемещения могут быть хаотичными.
Такая опасность для водителей сохранится и летом: из-за высоких температур животные часто выходят на открытые участки, страдая от насекомых в лесу.
«Если вы заметили вблизи с дорогой или на обочине животное, лучше притормозить и пропустить зверя. Не стоит сигналить, пытаться сократить расстояние в надежде, что лось покинет проезжую часть»,- напоминают автомобилистам.
Напомним, за погибшего в результате ДТП лося сумма штрафа составит 80 тысяч рублей.
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