Водителей предупредили о начале сезонной миграции лосей в Ленобласти и Петербурге

В Ленобласти и Петербурге началась сезонная миграция лосей, в связи с этим водителей просят быть особенно внимательными.

Как рассказали в Северо-Западном Управление Росприроднадзора, сейчас у лосихи появляется новое потомство, и они отгоняют от себя лосят, которые родились год назад. Молодые лоси начинают жить самостоятельно, и их перемещения могут быть хаотичными.

Такая опасность для водителей сохранится и летом: из-за высоких температур животные часто выходят на открытые участки, страдая от насекомых в лесу.

«Если вы заметили вблизи с дорогой или на обочине животное, лучше притормозить и пропустить зверя. Не стоит сигналить, пытаться сократить расстояние в надежде, что лось покинет проезжую часть»,- напоминают автомобилистам.

Напомним, за погибшего в результате ДТП лося сумма штрафа составит 80 тысяч рублей.