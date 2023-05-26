Рособрнадзор не собирается увеличивать количество обязательных предметов ЕГЭ

Увеличивать число обязательных предметов ЕГЭ пока не планируется, но такие обсуждения ведутся.

«Не всегда стимулировать интерес к изучению предмета правильно через экзамен. Поэтому мы пока придерживаемся такой позиции, что русский язык и математика как базовые предметы [обязательны], все остальное пока скорее нет, но находится в поле дискуссии», — цитирует ТАСС замруководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского.

Напомним, в России стартовал основной период ЕГЭ, всего его сдадут 700 тыс. человек, в том числе около 620 тыс. выпускников текущего года. В обязательном порядке ЕГЭ сдаётся по русскому языку и математике. Самыми популярными предметами по выбору среди выпускников 11 классов стали обществознание, информатика и биология.