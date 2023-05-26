ЦБ: новые ограничения на валютные сбережения россиян не планируются

Новых ограничений на валютные сбережения россиян не будет, заверил зампред Банка России Алексей Заботкин.
«Никаких ограничений на распоряжение валютными сбережениями государство накладывать не намерено», — приводит его слова ТАСС.
Зампред Центробанка напомнил, что в марте 2022 года была ограничена выдача иностранной валюты с действующих вкладов суммой $10 тысяч сроком на полгода — с 9 марта по 9 сентября. Позднее ЦБ РФ продлил эти ограничения до 9 сентября 2023 года.
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