ЦБ: новые ограничения на валютные сбережения россиян не планируются

Автор: Гузель Галимова
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Новых ограничений на валютные сбережения россиян не будет, заверил зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Никаких ограничений на распоряжение валютными сбережениями государство накладывать не намерено», — приводит его слова ТАСС.

Зампред Центробанка напомнил, что в марте 2022 года была ограничена выдача иностранной валюты с действующих вкладов суммой $10 тысяч сроком на полгода — с 9 марта по 9 сентября. Позднее ЦБ РФ продлил эти ограничения до 9 сентября 2023 года.

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ЦБ: новые ограничения на валютные сбережения россиян не планируются ЦБ России, сбережения, Россия, валюта
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07.04.2023 737
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