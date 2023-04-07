При каких переводах на банковскую карту нужно платить налоги или ждать встречи с налоговиками?

Многие россияне уверены, что переводы на карту не являются доходом, а значит, налоги платить не надо. Налоговики считают по-другому. В каких случаях грозит налог за полученный перевод, с каких переводов платить налоги не надо, и как надзорные органы узнают о ваших денежных переводах?

Отдельного закона о налогах на переводы с карты на карту нет. Но налоговики имеют право проявлять интерес к денежным поступлениям на любую карту. В ряде случаев налоги с переводов насчитают автоматически, так как это предусмотрено в нормативных актах, вошедших в разные пункты статей Налогового кодекса России.

Если вы получили средства в качестве вознаграждения, неважно за услугу или за проданную вещь, то с полученной суммы требуется заплатить 13 %. Это касается и зачисления процентов по договору денежного займа, либо взысканные судом неустойки и штрафы. Придется заплатить налог, если на карту были переведены проценты, начисленные по банковскому вкладу. Сумма самого вклада – это имущество. А проценты – это доход, который подлежит налогообложению. Если вы получаете переводом зарплату, то налоги за вас платит организация. Но если деньги от работодателя оформляются не как оплата труда, а как подарок, то с суммы перевода гражданин обязан уплатить 4000 рублей в госказну.

Федеральная налоговая служба (ФНС) пользуется всеми возможными источниками информации о ваших деньгах, даже соцсетями, но на первом месте – сообщения из банков. Все кредитные учреждения обязаны в автоматическом режиме предоставлять ФНС данные о движении по счетам. Эта информация сравнивается с объемом декларируемых доходов. Другой распространенный источник информации – сигналы в налоговую от соседей и участковых, которые могут заинтересоваться сдачей жилья или производством шумного ремонта.

В каждом конкретном выявленном случае ФНС решает вопрос о целесообразности доначисления налогов, штрафов и пеней за несвоевременную уплату и неподачу полной декларации.

С каких переводов платить налоги не надо? Это безвозмездные переводы между родственниками и знакомыми, стипендии, пенсии пособия, алименты, деньги, перечисленные как наследство и пр. Кроме того, некоторые зачисления не подпадают под регулирование налогового законодательства. Например, возврат ошибочного платежа, суммы при отмене покупки или банковский кешбэк. Также не подлежит налогообложению сбор средств на банковскую карту физлица при условии отсутствия дохода.