Самый дешевый загородный дом в Ленобласти стоит 150 тысяч рублей

В Ленобласти сейчас продается 259 частных домов, стоимость которых не превышает миллиона рублей. За год объем таких предложений снизился почти на 17%.

Больше всего бюджетных домов продается в Лужском районе. Там на продажу выставлены 52 таких объекта, самый дешевый дом обойдется в 420 тысяч рублей. Еще 34 бюджетных дома выставлены на продажу в Киришском районе, самый дешевый – за 250 тысяч рублей.

Самый бюджетный дом продают в Волховском районе за 150 тысяч рублей. За эту сумму предлагается дом площадью 33 «квадрата» на участке восемь соток.