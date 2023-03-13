Госдума предложила выставлять недвижимость коррупционеров на торги

Госдума России предложила выставлять недвижимость коррупционеров на торги, а полученные доходы зачислять в бюджет Социального фонда России.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов нижней палаты российского парламента.

Сейчас жилую недвижимость, конфискованную в рамках дел о коррупции, можно только отдавать на социальные и государственные нужды. В случае принятия законопроекта государство сможет реализовывать элитные квартиры коррупционеров, соответствующие определенным критериям, и таким образом пополнять бюджет.

В пояснительной записке приводятся данные Росимущества о том, что сейчас в госказне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с совершенными правонарушениями в собственность Российской Федерации.